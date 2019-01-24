В Днепре из-за снега обрушился торговый павильон

Источник: Корреспондент.net

В Днепре в четверг, 24 января, обрушилась крыша торгового павильона. Обошлось без пострадавших - под завалами оказались лишь брошенные продавцами личные вещи.

Вероятная причина обвала - металлическая конструкция не выдержала такого количества снега.

Также сообщается, что в ночь с 23 на 24 января в Днепре в районе дома №103 на проспекте Богдана Хмельницкого рухнула крыша.

Как стало известно, там находится платная парковка. Крыша рухнула на припаркованные под ней машины.

Известно, что пострадавших в результате происшествия нет. Несколько транспортных средств получили небольшие повреждения.