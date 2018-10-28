В Днепре "минировали" бизнес-центры и гостиницы

Источник: Корреспондент.net

В Днепре в субботу, 27 октября, на протяжении дня "минировали" гостиницы, фитнес-центры и бизнес-центры. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что первыми начали поступать сообщения о заминировании гостиниц города. Под угрозой взрыва оказались отели Днепропетровск, Астория, Reikartz, Заграва, 8 миля, комплексы Bartolomeo и Хуторок.

Далее поступили сообщения о заминировании по меньшей мере восьми фитнес-клубов. Администраторов спортивных центров и жителей домов, вблизи которых расположены заведения, эвакуировали. Как сообщили в полиции, ни в каком из вышеупомянутых объектов взрывоопасных веществ не нашли.

Далее неизвестные сообщили о заминировании бизнес-центров. Среди них Даллас на улице Строителей, Enigma на Шевченко, Ступени на Баррикадной, Куб на Набережной Победы, Цитадель на Святослава Храброго и Continent на проспекте Гагарина. Никаких опасных и взрывчатых веществ там не обнаружили.