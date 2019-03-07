В Днепре мужчина с ножом напал на полицейского

Источник: Корреспондент.net

Патрульные в среду, 6 марта, получили вызов о семейной ссоре в Самарском районе Днепра. Полицию вызвала местная жительница, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, увидев во дворе полицейских, мужчина напал на патрульного и пытался нанести ему удары ножом. Для прекращения преступных действий нападающего один из патрульных применил огнестрельное оружие.

Мужчину задержали и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.