В Днепре на девяти участках искали взрывчатку

Источник: Корреспондент.net

В Днепре в Нацполицию поступила информация о минировании девяти избирательных участков и метро, но полицейские и взрывотехники не нашли опасных предметов, сообщается на сайте Нацполиции в Днепропетровской области 31 марта

"Первые сообщения о минировании поступили в полицию 31 марта в 14.30. Для проверки всех заминированных объектов на место выезжали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Во время проверок никаких взрывчатых веществ или предметов обнаружено не было. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.