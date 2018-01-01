В Днепре облили красной краской "недекоммунизированный" памятник

Источник: 112.ua

В Днепре в ночь на 1 января облили красной краской "недекоммунизированный" памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе".

Памятник и территория вокруг исписаны надписями "Ганьба", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской.

Как сообщили изданию в общественной организации "С14", объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации "С14", она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

Ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе". По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны, что в левобережной части Днепра, подпадает под действие "законов о декоммунизации", однако до сих пор не демонтирован.

Как сообщили в городской комиссии по вопросам декоммунизации, в Днепре остались не демонтированными около десятка мемориальных объектов, в том числе и этот памятник.

Отметим, в рамках декоммунизации сам город также изменило название с Днепропетровска на Днепр.