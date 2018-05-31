31.05.2018
В Днепре школьную линейку покрыл зеленый дым
Источник: Корреспондент.net
Родительский комитет решил устроить выпускникам на прощальной линейке сюрприз с использованием пиротехники.
На любительском видео можно увидеть, как школьники закрывают лицо. Как выяснилось, так сработали пиротехнические средства.
Родительский комитет 11-го класса решил сделать выпускникам сюрприз.
Как только видео разошлось по Сети, администрацию школы вызвали в мэрию для объяснений.
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