В Днепре сыграли гимн Украины молотками

Источник: Корреспондент.net

Гимн Украины молотками исполнили в Днепре. На музыкальный эксперимент решились участники фестиваля кузнецов. Об этом сообщает ТСН в субботу, 13 октября.

"Мужчины в кожаных фартуках выстукивали ритмы на четырех наковальнях под аккомпанемент гитариста. Зрители говорят, так своеобразно гимн еще не звучал, поэтому будут ждать, что музыканты-любители сыграют его снова", – говорится в сообщении.

Фестиваль кузнецов продлится три дня. Его участники обучают своему ремеслу всех желающих и соревнуются между собой. Вместе они выковали нвый талисман Днепра – трехметровое металлическое сердце с гербом города.