В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с трупом

Источник: Корреспондент.net

В Днепре на пр. Героев в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом девушки. Об этом в пятницу, 4 января, сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Умершую девушку обнаружили около 15:00 4 января. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

По предварительному осмотру, умерла женщина в возрасте от 20 до 30 лет, ее личность устанавливается. На теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

В рамках открытого уголовного производства полиция принимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления.

Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.