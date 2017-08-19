В Днепре в окно квартиры бросили гранату

Источник: КорреспонденТ.net

В Днепре неизвестные бросили учебную гранату РГД в окно квартиры, где проживает беременная женщина с мужем.

На место прибыли полицейские и взрывотехники. Они обнаружили под окном квартиры гранату РГД-5 и оцепили дом, ведь радиус поражения такой гранаты составляет 35-40 м.

"Я проснулась утром, где-то около 4:00, от того, что услышала звук, похожий на звук разбившейся бутылки. Но проверять, что произошло, не стала, подумала, что это на улице. Уже в 7:00 муж пошел выгуливать собаку, и тогда мы обнаружили разбитое с внешней стороны окно на кухне, а на улице под ним — гранату. Сразу после этого вызвали полицию", — рассказала жительница квартиры.

По ее словам, человеком, который может навредить ее семье, является бывший работодатель матери, который в последнее время угрожал семье.

Мама работала, разносила посылки. Один раз нужно было отправить деньги за них, она отправляла "Новой почтой", но часть суммы не дошла работодателю, деньги потеряли на почте, и в этом обвинили маму. Теперь он требует от нас эти деньги и угрожает мне и моему будущему ребенку", — сообщила женщина.

Граната РГД, которую обнаружили на месте происшествия, оказалась учебной и не могла нанести жителям квартиры серьезного вреда. По факту происшествия правоохранители начали следствие.