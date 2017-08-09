В Днепре выбрали логотип города

Источник: КорреспонденТ.net

Новый бренд и логотип города выбран по итогам интернет-голосования и решению конкурсной комиссии. Победителем стал логотип "Дніпро - хвилююче місто" Сергея Белого, сообщается на сайте Днепровского горсовета.

"В рамках конкурса состоялось онлайн-голосование, по результатам которого конкурсанты могли получить 30 баллов, остальные 70 баллов выставляли члены жюри, оргкомитет, которые оценивали работы комплексно по семи критериям: оригинальность, лаконичность, привлекательность, конкурентоспособность, этичность, технологичность, позитивность. Процесс ребрендинга будет продолжаться. Мы будем продвигать этот бренд в нашем городе, в Украине и за ее пределами", - рассказал руководитель направления брендинга "Агентства развития Днепра" Ярослав Ярошенко.

Автор-победитель должен разработать брендбук, в котором будет указано, как именно и где будет использоваться этот логотип.

"Мы передадим брендбук в городской совет. Когда мэр подпишет соответствующее распоряжение, этот логотип и бренд можно будет официально использовать. Важно также понимать, что бренд и логотип ни в коемслучае не заменяют официальную символику города, например, герб", - добавил директор "Агентства развития Днепра" Владимир Панченко.