В Днепропетровской обл. обнаружили две фуры с львовским мусором

Источник: 112.ua

В Днепропетровской обл. в районе г. Каменское (бывший Днепродзержинск) правоохранители обнаружили вчера вечером две фуры с мусором из Львова, по 20 тонн каждая, двигались они в сторону областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Выяснилось, что водители намеревались выгрузить мусор на одном из полигонов.

"На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники Укртрансбезопасности и специалисты санэпидемслужбы. Сведения по данному факту были внесены в журнал единого учета. Водители вместе с незаконным грузом будут сопровождены до границы Днепропетровской области и переданы для сопровождения правоохранителям Полтавщины", - подчеркнули в полиции.