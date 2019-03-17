В Днепропетровской области водитель бросил гранату и ранил полицейского

Источник: Українські новини

Мужчина бросил гранату в полицейских в Днепропетровской области, 1 правоохранитель получил ранения и был госпитализирован.

Согласно ему, происшествие случилось во время патрулирования группой реагирования патрульной полиции вблизи города Вольногорск Криничанского района.

Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля.

Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов.

В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать.

В результате взрыва боеприпаса 1 полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.

Напарники пострадавшего задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие.

У раненого в результате нападавшего изъяли еще 1 гранату.

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

За покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.