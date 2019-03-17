В Днепропетровской области водитель бросил гранату и ранил полицейского
Источник: Українські новини
Мужчина бросил гранату в полицейских в Днепропетровской области, 1 правоохранитель получил ранения и был госпитализирован.
Согласно ему, происшествие случилось во время патрулирования группой реагирования патрульной полиции вблизи города Вольногорск Криничанского района.
Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля.
Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов.
В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать.
В результате взрыва боеприпаса 1 полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.
Напарники пострадавшего задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие.
У раненого в результате нападавшего изъяли еще 1 гранату.
Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний местный житель.
За покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.