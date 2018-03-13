13.03.2018
В Днипре на проезжей части дотла сгорело авто, водитель чудом спаслась
Источник: Українські новини
В Днипре на проезжей части загорелся автомобиль.
"Сказать, что стало причиной возгорания, пока еще не возможно. Локализация пожара заняла приблизительно 10 минут", — сообщил командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Андрей Майтак.
По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась девушка, которая успела выскочить из горящего автомобиля. В тот момент когда спасатели тушили пожар, водителя не было на месте.
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