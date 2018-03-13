В Днипре на проезжей части дотла сгорело авто, водитель чудом спаслась

Источник: Українські новини

В Днипре на проезжей части загорелся автомобиль.

"Сказать, что стало причиной возгорания, пока еще не возможно. Локализация пожара заняла приблизительно 10 минут", — сообщил командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Андрей Майтак.

По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась девушка, которая успела выскочить из горящего автомобиля. В тот момент когда спасатели тушили пожар, водителя не было на месте.