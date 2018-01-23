23.01.2018
В Днипре в мусоропроводе дома нашли труп дворника
Источник: Українські новини
В Днипре на жилмассиве Тополь-3 в подсобном помещении мусоросборника многоэтажного дома обнаружили труп мужчины.
По словам жителей дома, в мусоросборнике проживал дворник. Там он оборудовал полноценную комнату для жизни. Опознать его пока никому не удалось — местные жители не знают мужчину в лицо. По словам патрульных полицейских, крысы обгрызли труп мужчины, изуродовав его. Пока неизвестно, стало ли это причиной его смерти.
На месте событий работает полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Правоохранители ожидают приезд судебно-медицинской экспертизы и на место события никого не пускают.
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