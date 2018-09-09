В "ДНР" анонсировали масштабные учения

Источник: Корреспондент.net

На территории подконтрольной сепаратистам "ДНР" пройдут крупные учения, в которых примут участие тысячи человек. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "замкомандующего оперативным командованием "ДНР" Эдуарда Басурина в воскресенье, 9 сентября.

По его словам, на полигонах "республики" состоится плановое "командно-штабное учение на местности". Маневры начнутся 11 сентября.

Басурин заверил, что учение будет происходить на расстояниях от линии соприкосновения, соответствующих Минским соглашениям.

"Всего в учениях примут участие более 4 тысяч человек личного состава и более 300 единиц военной техники", – сообщил он.

Ранее украинская сторона в СЦКК заявила, что сепаратисты разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружения на Донбассе. Патрули и беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали 472 единицы вооружения и военной техники. Это позволяет развернуть до шести батальонно-тактических групп, отметили украинские военные.