В ДНР готовятся к большому наступлению

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты Донецкой народной республики готовятся к большой войне. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт ДАН.

"Идет подготовка к наступлению, вчера был обстрел на Светлодарской дуге. Ситуация ведет к большому наступлению", - заявил Захарченко.