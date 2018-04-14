В ДНР пропали интернет и мобильная связь

Источник: Корреспондент.net

Жители Донецка, Макеевки и других населенных пунктов самопровозглашенной ДНР столкнулись с трудностями доступа к стационарному интернету. Массовые сбои в работе сетей начались около 14:00, сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 14 апреля.

"В частности, о перебоях сообщают абоненты ряда крупных интернет-провайдеров – Matrix, Trinity, Don Apex и других", – говорится в сообщении.

В "министерстве связи" ДНР рассказали, что произошло повреждение оборудования магистрального оператора телекоммуникаций и сейчас ведутся ремонтные работы. Отмечается, что проблемы с интернетом наблдаются на всей территории "республики"

"На данный момент ведутся работы по устранению технических неполадок", – заявили в "министерстве".