В ДНР выбрали замену Захарченко

Источник: Корреспондент.net

Временным главой ДНР стал Дмитрий Трапезников. Его избрали на экстренном собрании в пятницу, 31 августа, сообщают Новости Донбасса.

Ранее Трапезников был "вице-премьером ДНР".

Главой ДНР мог также стать Александр Тимофеев, однако он серьезно травмирован в результате взрыва в донецком ресторане Сепар. Там же смертельные ранения получил Захарченко.

До того, как стать членом ДНР, Трапезников занимал должность менеджера по развитию фан-движения ФК Шахтер.

Глава незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский ранее назвал Трапезникова "серым кардиналом".

"Трапезников у нас серый кардинал", - сказывал о нем Ходаковский в декабре 2016 года.