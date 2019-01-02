В "ДНР" заявили о подрыве опоры моста в Донецке

Источник: Корреспондент.net

В Донецке произошел подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь. Об этом сообщает так называемое "МЧС ДНР" в среду, 2 января.

"В Пролетарском районе Донецка 1 января 2019 года на перегоне Чумаково-Ларино (27 км) неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал. На момент восстановительных работ движение автомобильного транспорта по аварийному участку было остановлено. На место происшествия прибыл "генерал-лейтенант" Алексей Кострубицкий, который возглавляет "МЧС".

Была расчищена площадка для установки железобетонных подпорок и упоров.

"Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена установка трех фундаментных стаканов, одной железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство спасатели уложили 106 шпал. Утром 2 января аварийные работы, в которых были задействованы 35 спасателей, завершились", – отметили в "МЧС".