В ДНР заявили об обстреле здания "минобороны"

Источник: Корреспондент.net

Вечером в четверг неизвестные открыли огонь из гранатомета по зданию "министерства обороны" самопровозглашенной ДНР, которое находится в центре подконтрольного сепаратистам Донецка. Об этом 1 февраля сообщают сепаратистские СМИ.

"По зданию минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Более подробная информация уточняется. Сепаратисты утверждают, что произошел террористический акт.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что тубус от гранатомета был брошен на месте выстрела. В самом здании вылетели окна.