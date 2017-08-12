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12.08.2017

В ДНР заявили про обращение в ООН из-за угроз СБУ

Источник: КорреспонденТ.net

Представители ДНР обратились в ООН в связи с угрозами, которые родственники сепаратистов, проживающие на подконтрольной Киеву территории, получают от Службы безопасности Украины. Об этом заявили в аппарате омбудсмена ДНР.

 "С целью воздействия на военнослужащих республики, на их родственников, проживающих на территории, временно подконтрольной властям Украины, неоднократно оказывалось морально-психологическое давление и поступали угрозы незаконного уголовного преследования со стороны представителей Службы безопасности Украины", - сказал представитель ДНР.

По его словам, к омбудсмену обратились двое сепаратистов, которые столкнулись с такой проблемой и попросили оказать правовую защиту и содействие в обращении к международным организациям.

Утверждается, что аппарат омбудсмена направил официальные письма представителям ООН по правам человека.

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