В Донецке обстреляли фильтровальную станцию

Источник: Корреспондент.net

Сторонники самопровозглашенной ДНР обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщили в компании Вода Донбасса в воскресенье, 3 декабря.

"В 16.45 два боеприпаса попали на территорию станции – один возле проходной, второй – возле гаража. Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол", – сообщили в компании.

Сотрудники станции были эвакуированы в бомбоубежище.

Ранее, в ноябре, камера наблюдателей миссии ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала разрывы снарядов и взрывы неопределенного происхождения.