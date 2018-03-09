В Донецке прогремел взрыв, есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

В Донецке произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – мужчина и женщина. Как сообщают сепаратистские СМИ, взрыв произошел в Кировском районе Донецка днем в пятницу, 9 марта.

По данным местных изданий, ранения получили шесть человек. По предварительным данным, взорвалась граната.

В то же время в сообществе "Это Текстильщик, детка! [Кировский район] Донецк" в социальной сети ВКонтакте дончане написали, что на дороге взорвался внедорожник. Кроме того, очевидцы якобы видели рядом с местом происшествия мужчину с гранатой.

"Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших. Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике", - пишут дончане.

"Какой-то мужик себя взорвал гранатой. И сколками зацепил гражданский бус "Мерседес". Как и почему - неизвестно, вроде от кого-то убегал", - рассказывают в соцсетях.