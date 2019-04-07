В Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

Источник: Корреспондент.net

Полицейскими сводного отряда ГУ НП в Сумской области, который входит в состав Объединенных сил, во время несения службы по охране общественного порядка на автомобильной дороге Селидово - Карловка в лесополосе обнаружен схрон с боеприпасами. Об этом в воскресенье, 7 апреля, информирует штаб ООС.

В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту работниками Марьинского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области проводится проверка.