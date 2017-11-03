В Донецкой области появится военно-гражданская администрация

Александр Аваков уверен, что сможет защитить свое имя и доказать невиновность.

Из них 18 были под флагом России.

Деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и РФ, сообщили в МИД Сербии.

Календарь новогодних и рождественских праздников в Украине на 2018 год: в общей сложности в январе будет 10 выходных.

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