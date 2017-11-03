03.11.2017
В Донецкой области появится военно-гражданская администрация
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Петр Порошенко постановил создать военно-гражданскую администрацию поселков Широкино и Бердянск Донецкой области. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Выполнение указа поручено руководству антитеррористического центра при СБУ и главе Донецкой областной государственной администрации.
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