В Донецкой области в школе нашли гранату

Источник: Корреспондент.net

На территории школы села Кондратовка в Донецкой области обнаружили гранату. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается в сообщении, гранату случайно обнаружила уборщица.

Полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения и оцепили территорию школы.

Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не обнаружено.

Позже было установлено, что у найденной гранаты не было заряда.