В Донецкой области житель прифронтового села получил пулевое ранение у своего дома

Источник: Українські новини

12 февраля житель прифронтового села Гранитное Донецкой области получил огнестрельное ранение, когда убирал снег возле своего дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

63-летний мужчина с пулевым сквозным ранением левого плеча госпитализирован в районную больницу г. Волноваха. Сейчас его прооперировали, жизни ничего не угрожает.

Полиция выясняет обстоятельства ранения мирного жителя. Событие предварительно квалифицировано по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).