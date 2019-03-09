В ДТП под Луцком погиб журналист

Источник: Корреспондент.net

Волынский журналист Юрий Яцюк погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Устилуг – Луцк – Ровно, сообщает местное издание Район.



Авария произошла недалеко от рекреационного комплекса Рестрапарк вечером 8 марта. Водитель Volkswagen Passat сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.



В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. 58-летний мужчина, которым оказался журналист ТРК Аверс, скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля рассказал журналистам, что его ослепил встречный свет и он не справился с управлением.

По данным СМИ, оба возвращались с похорон журналиста Романа Флишаровского, который умер 7 марта.