В ДТП в Польше погибли трое украинцев

Источник: Корреспондент.net

В Польше трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля, сообщает Укринформ со ссылкой на польское издание Wp.pl.

Инцидент произошел в субботу, 23 марта, вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства.

В группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.

По информации полиции, пешеходы находились на несоответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Также они не имели на себе светоотражающих элементов.

Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии, отметили в полиции. Водитель BMW был трезв.