24.03.2019
В ДТП в Польше погибли трое украинцев
Источник: Корреспондент.net
В Польше трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля, сообщает Укринформ со ссылкой на польское издание Wp.pl.
Инцидент произошел в субботу, 23 марта, вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства.
В группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.
По информации полиции, пешеходы находились на несоответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Также они не имели на себе светоотражающих элементов.
Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии, отметили в полиции. Водитель BMW был трезв.
Новости раздела
Мир
24.03.2019
Доклад Мюллера: Трампа снова пугают импичментом
Президент США обвинил Демократическую партию и ведущие СМИ страны в сговоре против себя.
Мир
23.03.2019
Британцы вышли на массовый марш из-за Brexit
Участники марша требуют от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу.
Мир
23.03.2019
На протесты во Франции вышли более 40000 человек
Во Франции прошла девятнадцатая акция протеста "желтых жилетов". Ранее власти запретили демонстрации в центральных районах Парижа и других французских городов.
Мир
22.03.2019
Россия занимает четвертое место среди торговых партнеров ЕС
28 стран Евросоюза ведут бизнес главным образом друг с другом, а также с США и Китаем. Для большинства из них главным экспортно-импортным рынком является Германия.
Мир
22.03.2019
У Трампа объявили об освобождении Сирии от ИГИЛ
Глава Пентагона доложил Трампу, что "территориальный халифат ИГ на 100% уничтожен в Сирии".
Мир
22.03.2019
Все пассажиры погибли вследствие крушения вертолета на севере Чехии
Разбившийся в Чехии вертолет.
Мир
21.03.2019
ЦИК показала избирательный бюллетень
По состоянию на утро 21 марта полиграфкомбинат Украина напечатал более 90% бюллетеней.
Мир
21.03.2019
Суд в Англии остановил спор Нафтогаза с Газпромом
Разбирательства приостановлены до окончания производства в апелляционной инстанции суда Швеции.
Мир
21.03.2019
РФ и Венгрия согласовали поставки газа без Украины
Газпром обеспечит поставки газа Венгрии вне зависимости транзитного соглашения с Украиной, переговоры по которому продолжаются.
Мир
21.03.2019
В Москве похоронили певицу Юлию Началову
Похороны прошли 21 марта в 12:00 по местному времени. Артистка умерла в 38 лет из-за сепсиса.
Мир
21.03.2019
Орбана выгнали из ЕП. Но евроскептики объединяются
Венгерский премьер, которого называют диктатором, вновь поссорился с Евросоюзом. Тем временем, его связи с популистами в Италии накануне выборов в европарламент крепнут.
Мир
20.03.2019
Юнкер установил сроки выхода Британии из ЕС
Великобритания должна закончить процесс выхода из Евросоюза до выборов в Европарламент, которые состоятся 23 мая.
Мир
20.03.2019
В Италии водитель угнал и поджег школьный автобус
Выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником и около Милана выгнал детей и сжег машину.
Мир
20.03.2019
Серию турниров в Таллинне назвали в честь живой легенды покера
В столице Эстонии пройдёт серия, которую назвали в честь финского профессионала Патрика Антониуса. Сам Патрик собирается побороться за призы в крупных турнирах
Мир
19.03.2019
Курс валют в Казахстане отреагировал на отставку Назарбаева
Обменники отреагировали на отставку Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара.
Мир
19.03.2019
Уходя останься. Отставка Нурсултана Назарбаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управлял страной с 1990 года, почти 30 лет, и решил покинуть свой пост. Корреспондент.net разбирался в причинах и последствиях такого решения.
Мир
19.03.2019
В Иране загорелся самолет с сотней пассажиров
При посадке самолет не смог раскрыть шасси. Пассажиров эвакуировали, пожарные продолжают тушить огонь.
Мир
19.03.2019
Трамп заговорил о членстве Бразилии в НАТО
Президент США назвал Бразилию крупнейшим союзником, не входящим в состав Североатлантического альянса.
Мир
18.03.2019
В парламенте Грузии подрались депутаты
Инцидент произошел во время заседания комитета, на котором обсуждали законопроект парламентского большинства о правилах избрания судей.
Мир
18.03.2019
Желтые жилеты разгромили Париж. Чем грозит Макрон
Протестующие превратили "самую красивую улицу в мире" в поле битвы. Правительство готовится ужесточить законы.
Мир
18.03.2019
Канада продлила миссию по подготовке ВСУ
В правительстве Канады отметили, что это - мощный сигнал относительно поддержки Украины.
Мир
17.03.2019
В Румынии открыли однометровую автомагистраль
Румыния имеет одну из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране. Бизнесмен попытался с помощью акции привлечь внимание к проблеме.
Мир
17.03.2019
В США презентовали самый длинный в мире самолет
Длина нового лайнера Boeing составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.