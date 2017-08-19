В двух областях Украины горят леса

Источник: КорреспонденТ.net

В Николаевской и Херсонской областях спасатели тушат крупные лесные пожары. Как сообщили в ГСЧС, сегодня днем между с. Подстепное и с. Казачьи Лагеря Олешковского района на территории Днепровского лесничества Цюрупинского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки на площади 50 га.

К ликвидации пожара привлечены 35 человек и 107 единиц техники, а также два самолета АН-32П авиации ГСЧС и вертолет МИ-8 Вооруженных Сил Украины.

Также, по данным ведомства, еще один лесной пожар в субботу возник в Николаевской области вблизи с. Новопетровка Новоодесского района в лесном урочище Новопетровское. Там загорелась лесная подстилка на территории около 50 га отдельными ячейками.

Тушение пожара осложняется сильным ветром. К ликвидации пожара привлечены 140 человек и 30 единиц техники.