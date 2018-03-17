В Эгейском море погибло 16 беженцев

По данным греческой полиции, трем беженцам удалось спастись - они в воде дождались прибытия спасателей. Поиски еще троих пассажиров лодки продолжаются.

"Мы не можем допустить, чтобы люди, и особенно дети, теряли свои жизни в Эгейском море", - заявил заместитель министра обороны Греции Димитрис Витсас, комментируя трагедию возле острова Агатониси. Он потребовал более решительной борьбы с перевозящими беженцев контрабандистами.

За вторую половину 2017 года через Эгейское море в Грецию переправились без малого 20 000 мигрантов - это более чем в два раза превышает количество людей, прибывших туда в первой половине года.