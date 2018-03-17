В Эгейском море погибло 16 беженцев
Источник: DW
Не менее 16 человек погибло в субботу, 17 марта, во время крушения лодки с нелегальными беженцами в Эгейском море. Среди погибших 6 детей, сообщает агентство AFP. Инцидент произошел возле небольшого греческого острова Агатониси, находящегося недалеко от границы с Турцией.
"Мы не можем допустить, чтобы люди, и особенно дети, теряли свои жизни в Эгейском море", - заявил заместитель министра обороны Греции Димитрис Витсас, комментируя трагедию возле острова Агатониси. Он потребовал более решительной борьбы с перевозящими беженцев контрабандистами.
За вторую половину 2017 года через Эгейское море в Грецию переправились без малого 20 000 мигрантов - это более чем в два раза превышает количество людей, прибывших туда в первой половине года.