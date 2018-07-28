В Египте приговорены к смерти 75 членов движения "Братья мусульмане"
Источник: DW
Суд в Каире в субботу, 28 июля, приговорил к смертной казни 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане", в том числе ряд его руководителей. Их обвиняют в преступлениях в ходе кровопролитных протестов, вспыхнувших после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. 44 осужденных уже находятся под арестом, остальные приговорены заочно.
В ходе протестов погибли сотни человек
В ходе столкновений полиции с протестующими в Египте в августе 2013 года, по данным правозащитной организации Amnesty International, были убиты более 800 демонстрантов. Власти страны, в свою очередь, сообщают о более 40 погибших полицейских и утверждают, что многие из протестующих были вооружены.
Протесты начались после свержения президента Мухаммеда Мурси, входившего в ряды "Братьев мусульман" - основной политической силы египетских исламистов. В сентябре 2013 года деятельность движения была признана в Египте незаконной, принадлежащие ему имущество и недвижимость были конфискованы. Через несколько месяцев египетское правительство признало "Братьев мусульман" террористической группировкой. Мурси был приговорен к трем годам тюрьмы за дискредитацию системы правосудия.