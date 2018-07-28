В Египте приговорены к смерти 75 членов движения "Братья мусульмане"

Судебное решение отправлено на рассмотрение верховному муфтию Египта, который изучит его и выскажет свое мнение, не имеющее, однако, обязывающей силы. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 8 сентября. В общей сложности в участии в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких, как убийство и вандализм, обвиняются более 700 человек.

В ходе протестов погибли сотни человек

В ходе столкновений полиции с протестующими в Египте в августе 2013 года, по данным правозащитной организации Amnesty International, были убиты более 800 демонстрантов. Власти страны, в свою очередь, сообщают о более 40 погибших полицейских и утверждают, что многие из протестующих были вооружены.

Протесты начались после свержения президента Мухаммеда Мурси, входившего в ряды "Братьев мусульман" - основной политической силы египетских исламистов. В сентябре 2013 года деятельность движения была признана в Египте незаконной, принадлежащие ему имущество и недвижимость были конфискованы. Через несколько месяцев египетское правительство признало "Братьев мусульман" террористической группировкой. Мурси был приговорен к трем годам тюрьмы за дискредитацию системы правосудия.