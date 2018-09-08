В Египте утвердили смертный приговор 75 исламистам

Источник: DW

Верховный суд Египта в субботу, 8 сентября, утвердил смертные приговоры 75 членам исламистского движения "Братья мусульмане". Их обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе кровопролитных протестов, вспыхнувших после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году.

Под арестом находятся 44 осужденных, остальные приговорены заочно. Они могут обжаловать приговор. Всего в рамках процесса были рассмотрены дела более 600 человек, которых обвиняют в участии в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких как убийство и вандализм.

Фотограф Махмуд Абу Зейд может выйти на свободу

В рамках того же процесса было рассмотрено дело фотожурналиста Махмуда Абу Зейда, его приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако Зейд, более известный под именем Шаукан, находится в тюрьме еще с 2013 года. По данным агентства dpa, в связи с истечением срока заключения фотограф готовится выйти на свободу.

В ходе протестов погибли сотни человек

В ходе столкновений полиции с протестующими в Египте в августе 2013 года, по данным правозащитной организации Amnesty International, были убиты более 800 демонстрантов. Власти страны, в свою очередь, сообщают о более 40 погибших полицейских и утверждают, что многие из протестующих были вооружены.

Протесты начались после свержения президента Мухаммеда Мурси, входившего в ряды "Братьев мусульман" - основной политической силы египетских исламистов. В сентябре 2013 года деятельность движения была признана в Египте незаконной, принадлежащие ему имущество и недвижимость были конфискованы. Через несколько месяцев египетское правительство признало "Братьев мусульман" террористической группировкой. Мурси отбывает пожизненное заключение.