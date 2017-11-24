В Египте в результате подрыва мечети погибли как минимум 235 человек

Источник: 112.ua

На севере Синайского полуострова в Египте в результате подрыва мечети боевиками погибли как минимум 235 человек, ранены более сотни.

Предварительно, украинцев среди погибших и пострадавших в результате нападения на мечеть нет, об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

По данным Bloomberg, нападение было направлено против людей, которые собрались на пятничные молитвы в мечети на западе от города Эль-Ариш. Боевики подъехали к зданию на четырех авто, кинули взрывное устройство и начали стрелять по людям, которые молились внутри. По словам чиновника, который попросил не называть его имени, местные жители прибегли к оружию, чтобы помешать атакующим, однако те бежали, когда на место прибыли силы безопасности.

Издание Al Arabiya со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения сообщает, что нападавшие также открыли огонь по машинам скорой помощи с потерпевшими. К месту происшествия отправили 30 "скорых", передает Ahram Online, ссылаясь на источники в этом же министерстве.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси собрал заседание комитета безопасности в связи с нападением на мечеть.

Со ссылкой на государственное телевидение сообщают, что президентский офис объявил об общенациональном трехдневном трауре после террористической атаки.

Отметим, вооруженный конфликт на Синайском полуострове между боевиками и египетскими властями начался с революции 2011 года и продолжается до сих пор. Боевики время от времени совершают нападения, в том числе против сил безопасности, а те предпринимают антитеррористические меры.