В ЕК отреагировали на скандал с Холодницким

Источник: Корреспондент.net

Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким "не производит хорошее впечатление". Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, передает Радио Свобода.

"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - отметил Вагнер.

Холодницкого 30 марта вызвала на допрос Генпрокуратура, однако он на допрос не явился. Перед этим сообщалось, что главу САП могут задержать и арестовать.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко призвал Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого. Сам глава САП заявил, что к отставке готов.