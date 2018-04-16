В Ереване полиция применила слезоточивый газ

Источник: Корреспондент.net

В центре Еревана в понедельник, 16 апреля, произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами, выступающими против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Протестующим удалось прорвать полицейский кордон, и дойти до здания Конституционного суда. Далее им преградила путь колючая проволока.

Участники акции протеста пытались разобрать заграждения, после чего полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщается, что в район столкновений полиция подогнала водомет.

Местные СМИИ сообщают, что в результате столкновений 33 человека были госпитализированы. В частности, руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Пашинян доставлен в больницу с рваными ранами, которые он получил при падении на колючую проволоку.

Ранее полиция выступила с заявлением, требуя прекратить митинг, в противном случае пригрозив применить силу и специальные средства.