В ЕС и НАТО приветствовали решение Македонии о новом названии страны

Источник: DW

НАТО, Евроcоюз и США в субботу, 20 октября, приветствовали решение македонского парламента, который одобрил новое название страны, что приблизило страну к вступлению в крупные западные организации. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в твиттере назвал македонское решение "исторической возможностью", чтобы привести страну в НАТО. "Мы теперь ожидаем, что национальные процедуры для реализации соглашения будут продолжены без каких-либо задержек", - говорится в общем заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана (Johannes Hahn).