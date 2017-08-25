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25.08.2017

В ЕС изучают "план Маршалла" для Украины

Источник: КорреспонденТ.net

В Еврокомисии рассматривают так называемый "план Маршалла" для Украины - совместный с Литвой проект помощи. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий в комментарии агентству. 

Он отметил, что в Европейской комиссии достаточно серьезно отнеслись к плану.

"Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", – подчеркнул он.

По словам Точицкого, документ предусматривает выделение Украине ежегодно €5 млрд на поддержку реформ.

"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие – это подлежит еще изучению, но думаю за 1 – 1,5 месяца мы будем иметь видение", – подытожил он.

Проект помощи Украины сравнивают с американским "планом Маршалла" для послевоенной Европы. 

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