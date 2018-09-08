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08.09.2018

В ЕС осудили анонсированные "выборы" в "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

Проведение "выборов" на территории "ДНР" и "ЛНР" противоречит минским соглашениям. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в субботу, 8 сентября, на официальном сайте Евросоюза.

"Европейский союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ", - сказано в заявлении.

В заявлении также говорится, что реализация минских соглашений "является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"В этом контексте объявление о том, что так называемые "выборы" пройдут в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" 11 ноября 2018 года, противоречат духу и букве минских соглашений, которые имеют конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе", - подчеркнули в ЕС.

В связи с этим в Евросоюзе заявили, что ожидают от России, что она "в полной мере использует свое влияние на сепаратистов".

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