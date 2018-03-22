В ЕС отреагировали на задержание Савченко

Источник: Корреспондент.net

В Европейском парламенте заявили, что будут наблюдать за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко в Украине. Об этом в четверг, 22 марта, сказал глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

Кроме того, в Европарламенте не исключили, что будут призывать освободить Савченко.

"Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", - сказал Таяни.