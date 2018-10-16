В ЕС пойман "умерший" коррупционер из Украины

Источник: Корреспондент.net

Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии "высокопоставленного беглеца" из Украины, который подозревался в международном мошенничестве и отмывании денег.

Официально задержанный считался мертвым, однако, в то время, как на самом деле жил во Франции на широкую ногу. Он попал в поле зрение полиции при покупке замка.

Французская жандармерия начала расследование предполагаемых подозрительных операций, связанных с покупкой замка за три миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в крупных размерах на родине.

Принимая во внимание международный аспект дела, французские власти обратились за поддержкой к Европолу.

"Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими чиновниками показало, что главного подозреваемого разыскивают в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать справедливости, сделав поддельное свидетельство о смерти", - говорится в сообщении.

Впоследствии масштаб французского расследования резко изменился: дело перешло от случая внутреннего мошенничества к международному отмыванию доходов от коррупции. Так, считается, что подозреваемый стоит за совершением международного мошенничества высокого уровня и отмывания денег.

"Конфискация в течение одного дня действий составляет более 4,6 миллиона евро и включает в себя замок, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали", - сообщили в Европоле.