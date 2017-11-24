В ЕС предлагают постсоветским странам сближение вместо вступления

Источник: DW

На завершившемся в Брюсселе саммите "Восточного партнерства" представители ЕС подчеркнули, что у стран-участниц этой программы в обозримом будущем нет перспективы на вступление в Евросоюз. Этот вопрос не стоит на повестке дня, и нынешняя встреча не является "саммитом расширения ЕС", заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 24 ноября.

В свою очередь, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, для подобных дебатов еще "не пришло время", поскольку ЕС сначала должен завершить Berxit и "решить свои внутренние проблемы". Более позитивно эту мысль выразила президент Литвы Даля Грибаускайте, заметив, что Украина "конечно же" сможет вступить в ЕС, "когда будет к этом готова, но на это потребуется много времени".

В программе "Восточное партнерство", созданной в 2009 году по инициативе ЕС, участвуют проевропейски настроенные Украина, Молдавия и Грузия, а также поддерживающие более тесные отношения с Россией Беларусь, Армения и Азербайджан.

Сближение с ЕС зависит от успеха реформ

В итоговом заявлении саммита говорится о "стратегическом и амбициозном" партнерстве, которое еще больше сблизит с Евросоюзом страны "Восточного партнерства". Они, в свою очередь, обязуются "укреплять демократию", а также соблюдать "права человека, основные свободы и нормы международного права". Чтобы добиться доверия граждан, необходимо проводить реформы системы госуправления и органов юстиции, говорится также в документе. Кроме того, крайне важна "борьба с коррупцией".

Объем и глубина кооперации Евросоюза с постсоветскими странами будет зависеть от успеха реформ в них, говорится в заявлении.

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в Брюсселе, что в особенности в случае с Беларусью ЕС будет настаивать на углублении демократических процессов. Европейские политики, кроме того, дали понять, что у стран "Восточного партнерства" нет необходимости выбирать между хорошими отношениями с ЕС и сотрудничеством с Россией. "Я думаю, мы сделали выводы после событий на Украине", - заявил в этой связи канцлер Австрии Кристиан Керн.