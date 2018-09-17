В ЕС представили новые купюры 100 и 200 евро

Источник: Корреспондент.net

Во Франкфурте в понедельник, 17 сентября, представили новые банкноты номиналом 100 и 200 евро.

Купюры, которые поступят в обращение в мае следующего года презентовал член правления Европейского центробанка Ив Мерш.

Банкноты из серии Европа оснащены дополнительными уровнями защиты от подделок. Такую защиту уже имеют банкноты номиналом от 5 до 50 евро.

При печати купюр используется специальная голограмма со знаком €. Также на них будут изображения мифологической Европы и архитектурные элементы.

Изменился и размер купюр – теперь они будут иметь те же параметры, что и купюры номиналом 50 евро.