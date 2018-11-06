В ЕС расследуют размещение политической рекламы в Facebook

Источник: DW

Великобритания попросила Евросоюз расследовать резонансное дело компании Facebook, обвиняемой в злоупотреблениями данными своих пользователей - в том числе через компанию Cambridge Analytica. Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) во вторник, 6 ноября, передало дело Facebook Комиссии по защите данных Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира компании, сообщает информагентство Reuters.

Cambridge Analytica и Facebook попали в поле зрения ирландского регулятора в соответствии с новым законом ЕС о защите личных данных, принятом в мае 2018 года. В центре внимания экспертов окажутся, в частности, политическая реклама, распространяемая подозрительными аккаунтами, то есть в обход правил соцсети, сообщил представитель ICO. Согласно этим правилам, заказчик политической рекламы должен предоставить информацию о себе и о том, кто ее оплатил.

Передача третьим лицам данных 87 млн юзеров Facebook

Скандал вокруг Cambridge Analytica разгорелся в начале 2018 года, когда стало известно, что компания незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

25 октября ICO наложило на компанию Facebook Inc. штраф в размере 500 тысяч футов стерлингов. По данным регулятора, соцсеть с 2007 по 2014 год без получения "достаточно ясного согласия" передавал данные пользователей разработчикам мобильных приложений, которые также получали доступ к информации об их друзьях.