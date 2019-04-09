В ЕС торопят Киев и Москву с переговорами по газу
Источник: Корреспондент.net
Еврокомиссия хочет провести переговоры с Украиной и Россией по транзиту газа сразу после президентских выборов в Украине. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.
Шевчович подчеркнул, что "времени остается мало". "Все мы должны осознавать, что зима уже за углом. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы, но, как вам известно, топ-приоритет для Европейского Союза обеспечить безопасность долгосрочному транзитному контракту через Украину, как минимум, на следующие 10 лет. Это наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", - уточнил он.
Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.