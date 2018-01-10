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10.01.2018

В ЕС Украине напомнили о борьбе с коррупцией

Источник: Корреспондент.net

В Украине необходимо срочно создать антикоррупционный суд. Об этом в среду, 10 января, сказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли в эфире Украинского радио.

По мнению посла, за последний год достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией.

"Приняты новые законы, новые институты, но также понятно, что впереди долгий путь. На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией", – сказал Мингарелли.

Он отметил, что нужно укрепить созданные антикоррупционные органы, среди которых Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции и другие.

"А также срочно нужно, чтобы заработал антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия", – подчеркнул дипломат.

По его словам, необходимо, чтобы как можно скорее НАПК получило необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

"И требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы, должно быть немедленно снято", – сказал Мингарелли. 

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