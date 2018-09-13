В ЕС упрекнули Киев в отсутствии рынка газа

Источник: Корреспондент.net

Украина не выполняет своих обязанностей по внедрению рынка газа для населения. Об этом идет речь в документах, которые Европейская комиссия направила в адрес Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"Европейская комиссия считает, что Украина не выполняет свои обязательства. Министерству энергетики уже было направлено одно письмо от Европейской комиссии. И, насколько я знаю, вчера было направлено второе письмо, где было прямо сказано, что Украина не выполняет свои обязательства", - подчеркнул Коболев.

Сейчас в Украине добывают около 20 млрд м куб газа в год. 75% обеспечивает Укргаздобыча, остальные - Укрнафта и частные газодобывающие компании. Их около двух десятков. Среди мощнейших те компании, которые входят в орбиту ДТЭК.