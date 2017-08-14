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14.08.2017

В ЕСПЧ около четырех тысяч дел по Донбассу и Крыму

Источник: КорреспонденТ.net

В Европейском суде по правам человека находится около четырех тысяч дел, связанных с конфликтом на Донбассе и аннексированным Крымом. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.

 

По данным ведомства, 3 500 дел связаны с уничтожением и повреждением имущества, доступом к правосудию, пенсиями, дискриминацией, участием в местных выборах. Еще 150 дел касаются исчезновения во время конфликта, убийствами и похищениями родственников заявителей, получением телесных повреждений.

"Более 250 дел касаются военных и их родственников", – сообщили в МинТОТ, добавив, что 400 дел касаются аннексированного Россией Крыма.

 

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