14.08.2017
В ЕСПЧ около четырех тысяч дел по Донбассу и Крыму
Источник: КорреспонденТ.net
В Европейском суде по правам человека находится около четырех тысяч дел, связанных с конфликтом на Донбассе и аннексированным Крымом. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.
По данным ведомства, 3 500 дел связаны с уничтожением и повреждением имущества, доступом к правосудию, пенсиями, дискриминацией, участием в местных выборах. Еще 150 дел касаются исчезновения во время конфликта, убийствами и похищениями родственников заявителей, получением телесных повреждений.
"Более 250 дел касаются военных и их родственников", – сообщили в МинТОТ, добавив, что 400 дел касаются аннексированного Россией Крыма.
Новости раздела
Украина
13.08.2017
Украинец пытался вывезти в Польшу почти 30 кг наркотиков
На наркотики отреагировала собака пограничников.
Украина
13.08.2017
В Киеве прогремел взрыв
Во двор частного дома в Дарницком районе бросили гранату.
Украина
13.08.2017
В НАБУ расследуют почти 400 дел
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225.
Украина
13.08.2017
На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии
Флаг развернул президентский полк. На акцию в центре Киева пришли татары, Амина Окуева и бойцы батальона им. Джохара Дудаева.
Украина
13.08.2017
В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу
Из-за очередного сообщения о минировании центральный вход в вокзал закрыли, но поезда продолжают ездить.
Украина
13.08.2017
Не хватило вагонов: пассажиры Интерсити Одесса-Киев ехали стоя
Из-за поломки поезда Одесса - Киев многие его пассажиры в жару ехали стоя: вместо 9 вагонов Укрзализныця предоставила пять.
Украина
13.08.2017
В Одессе прошел ЛГБТ-марш
Из-за радикально настроенных противников Марша равенства маршрут шествия сократили.
Украина
13.08.2017
В Украине и мире наблюдали звездопад Персеиды
Удивительный звездопад, образованный в результате сгорания хвоста кометы Свифта-Таттла, земляне видели в ночь на 13 августа.
Украина
13.08.2017
Саакашвили: Очищу Украину от молдавских олигархов
Михаил Саакашвили отреагировал на вчерашний розыгрыш пранкера, который от имени Авакова якобы звонил в МИД Грузии.
Украина
12.08.2017
"Пойду, поем": Соцсети отреагировали на слова министра Ревы о "прожорливых" украинцах
Министр социальной политики Андрей Рева свято уверен, что украинцы тратят половину доходов на еду, просто потому, что слишком много едят