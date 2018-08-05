В этом году в прокат выйдут 18 украинских фильмов

Источник: Корреспондент.net

До конца нынешнего года в прокат выйдут 18 украинских фильмов, 14 из которых созданы при поддержке правительства. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 августа.

"18 новых украинских фильмов выйдут на экраны до конца года. Комедии, драмы, мистический триллер, боевик и приключенческий экшн – найдутся ленты на любой вкус. 14 из этих киноисторий созданы при поддержке правительства", - написал он.

По словам главы правительства, украинские создатели доказывают, что способны делать качественный продукт в любых жанрах, и зрители от этого только в выигрыш

"Поддерживаем украинский кинематограф дальше, чтобы количество новинок ежегодно только росло, и наслаждаемся новыми фильмами", - отметил премьер-министр.