В Европе рекордно подорожал уголь

Источник: Корреспондент.net

В Северо-западной Европе во вторник, 15 мая поднялись цены на уголь, по итогам пятой сессии подряд на фоне сильного спроса на энергоресурсы со стороны Китая.

Фьючерсы на следующий год подорожали до рекордных $90,65 за тонну.

В число факторов, приведших к увеличению стоимости угля за последний месяц, входят также штормы в Австралии и Индонезии, которые стали причиной перебоев с поставками, а также ослабление курса доллара США, сообщает агентство Bloomberg.

Цены на электроэнергию повышаются вслед за ростом стоимости угля и квот на выбросы CO2. Так, в Германии электричество с поставкой в 2019 году подорожало до 41,75 евро за мегаватт-час, что является максимальным уровнем для годовых контрактов с апреля 2013 года.

Стоимость квот на выбросы углекислого газа подскочила на 79% с начала текущего года, достигнув рекорда с 2011 года.